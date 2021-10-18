Yılın aşk bombası belgelendi
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin son aylarda aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu biriyle yeni bir aşk yaşıyor.
Magazin 18.10.2021, 09:53
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.
Gazetevip'in haberine göre dün gece saatlerinde bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen Oğulcan Engin ve Miray Daner İstanbul trafiğini birbirine katarak gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. İkili görüntü vermemek için oldukça çaba gösterdi. Öte yandan geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan Gizli Kalsın'da eğlenen Kubilay Aka'nın da eski sevgilisi Miray Daner'i Oğulcan Engin'le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.
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