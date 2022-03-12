Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımına tepki

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili tartışmalara Yıldız Tilbe de dahil oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımı hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin paylaşımları şu şekilde:

"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.

Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu an çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Tilbe'nin açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Tilbe'ye destek verirken, bazı hayvanseverler şarkıcıyı CİMER'e şikayet ettiğini belirtti.