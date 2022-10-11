Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti
Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Leyla Kenter, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Magazin 11.10.2022, 17:09
Türk Tiyatrosu'nun ve sinemasının unutulmaz ismi Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti.
Ölüm haberini oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından “Sevgili Leyla anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm” sözleriyle duyurdu.
Birlikte rol almışlardı
Yıldız Kenter, 1971 yılında Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği ‘Anneler ve Kızları’nda kızı Leyla Kenter (Sağda) ile birlikte rol almıştı.
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