Yılbaşı gecesinde ünlülerin alacağı ücret dudak uçuklattı

2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler gündeme geldi. İşte yılbaşında sahne alacak ünlüler ve ücretleri...

2022 yılına doğru geri sayım başladı 31 Aralık yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin programları netleştikçe sahne ücretleri sosyal medyada şok etkisi yarattı. Ünlülerin 31 Aralık yılbaşı gecesi sahne alacakları mekanlardan bir gecede kazanacakları ücretler dudak uçuklattı. 2022'ye girerken 31 Aralık gecesi hangi sanatçı hangi mekanda sahne alacak?

31 Aralık yılbaşı gecesi sahne alacak olan ünlü şarkıcılar bir gecede servet kazanacak. 2021 yılbaşında koronavirüs nedeniyle sahne alamayan ünlüler bu yıl 2022'de acısını çıkaracak zira yılbaşı gecesi sahne ücretleri ikiye katlandı. Birçok ünlü isim yılbaşında istedikleri ücretle dudak uçuklattı. Yılbaşında özellikle KKTC ve Antalya'nın yanı sıra, kayak otelleri, termal otelleri ve kültür turlarına yönelik bölgelerdeki otellerde de yılbaşı programları hazırlandı. Yılbaşı tatilinde Kıbrıs ve Antalya'da özellikle birçok otel yeni yıla ünlü sanatçılarla girecek.

Rekor Özcan Deniz'in

1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak. Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Hadise de Özcan Deniz ile neredeyse aynı ücreti kazanacak olan isimlerden. Üç ünlü şarkıcı da sahneye çıkmak için 900 bin lira alacak.

Mahsun Kırmızıgül Show Tv ile 16 yıllık hasrete son verecek

16 yıl önce müzik piyasasından sinema sektörüne giriş yapan Mahsun Kırmızıgül, hayranlarının ısrarından sonra albüm çıkarıyor. Yeni albümünü yılbaşı gecesi Show TV'de görücüye çıkaracak olan Kırmızıgül'ün kanalla 5 milyon liraya anlaştı. 31 Aralık gecesi Show TV'de izleyici karşısına çıkacak şarkıcı eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.

Mahsun Kırmızıgül Show Tv ile 16 yıllık hasrete son verecek

16 yıl önce müzik piyasasından sinema sektörüne giriş yapan Mahsun Kırmızıgül, hayranlarının ısrarından sonra albüm çıkarıyor. Yeni albümünü yılbaşı gecesi Show TV'de görücüye çıkaracak olan Kırmızıgül'ün kanalla 5 milyon liraya anlaştı. 31 Aralık gecesi Show TV'de izleyici karşısına çıkacak şarkıcı eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.

Mısır'da sahne alacak! Alacağı sır ücret...

Pandemi sürecinde konser vermeyi reddeden Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs geleneğini bozarak bu yıl Mısır'da sahne alacak. Megastar'ın sahne ücreti şimdilik gizli tutuluyor.

Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)

Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)

Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)

Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)

Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)

Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)

Linet - Sapanca / Elite World (500 Bin TL)

Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)