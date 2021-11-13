Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Çağla Şıkel ilk kez konuştu
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam AKM çıkışı görüntülendi. Şıkel, yeni bir aşka mı yelken açtı? İşte cevabı...
Magazin 13.11.2021, 11:47
AKM çıkışı konuşan Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım" dedi.
GİZEMLİ ARKADAŞI MERAK KONUSU OLDU
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti’de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.
"SEVGİLİM DEĞİL"
Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.
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