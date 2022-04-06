Yazar Orhan Pamuk dünyaevine girdi

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah töreni pandemi koşulları nedeniyle aile arasında gerçekleştirildi.

İsveç Akademisi tarafından verilen 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Orhan Pamuk hayatının ikinci evliliğini Aslı Akyavaş ile yaptı. Daha önce 1982 yılında Aylin Türegün ile evlenen ve 13 yıl sonra boşanan Orhan Pamuk'un ilk evliliğinden Rüya Pamuk isimli bir kızı var.

Orhan Pamuk 2001 yılından bu yana yaşadığı bekar hayatına nokta koyarak 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile dünyaevine girdi. Pamuk ve Akyavaş çiftinin Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahına sadece aile fertleri katıldı. 69 yaşındaki Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş'ın arasında 22 yaş farkı bulunuyor.

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