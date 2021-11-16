Yavuz Bingöl'den sevgiliye tektaş

İki sezondur Teşkilat dizisinde Adem karakterine hayat veren Yavuz Bingöl, hem iş hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Ünlü sanatçının peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu'yla beraberliği sürüyor.

Yavuz Bingöl sevgilisinin doğum gününde çekilen romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluk pozlarıyla dikkat çeken ikiliden Bingöl, son olarak Ağaoğlu'na tektaşla dikkatleri üzerine çekti.