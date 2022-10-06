Yasemin Özilhan: 'Pazardan alışveriş yapıyorum'

Oyuncu Yasemin Özilhan, Türkiye'nin ekonomisinden şikayet ederek eskisi gibi çok alışveriş yapmadığını ve giyim harcamalarını kıstığını söyledi. Özilhan, "Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor" dedi.

Bir dönem Doktorlar dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyuncuğu bırakmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Özilhan, Minycenter’ın Ortaköy’deki lansmanına katıldı.

Yasemin Özilhan, şu ifadeleri kullandı:

"Eskisi gibi çok alışveriş yaptığım söylenemez. Ekonomi anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Sadece lüks markalardan alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil, pazardan da alışveriş yaparım.”