Yasemin Özilhan'ın önerdiği bakım kreminin fiyatı dudak uçuklattı

İzzet Özilhan ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan krem önerince sosyal medyanın gündemine girdi. Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ünlü isim geçtiğimiz aylarda da kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapmıştı.

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor. Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.

Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu.