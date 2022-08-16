Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
Yasemin Özilhan'ın son zamanlarda eşi İzzet Özilhan ile birlikte görülmemesi evliliklerinde kriz yaşandığı dedikodusuna neden olmuştu. Özilhan bu dedikodulara fotoğrafla yanıt verdi.
Magazin 16.08.2022, 18:19
Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan yaz başından beri Bodrum Kaplankaya’daki evinde iki kızı ile tatil yapıyor. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanacak mı? Yasemin Özilhan'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi.
İzzet Özilhan önceki gün Instagram hesabını kapattı.
FOTOĞRAFLARI SİLDİ, HESABINI KAPATTI
Hemen ardından da Yasemin Hanım eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
Bu olayın ardından çiftin boşanma arifesinde olduğu sosyetenin dedikodu listesinin bir numarasına oturdu.
Haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ünlü çiftten Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla iddialara yanıt verdi.
Eski oyuncu, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyetik güzel bu paylaşımıyla ayrılık haberlerini noktalamış oldu.
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