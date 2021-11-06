Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz nikah masasına mı oturuyor?
'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendiler. Ünlü çift evleniyor mu? İşte yanıtı...
Magazin 06.11.2021, 16:47
Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.
Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile İstinyePark'ta objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.
EVLİLİK SORUSU YÖNELTİLDİ
Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Bu konuları konuşmak için henüz erken" dedi.
Aşklarını gizlemeyen ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımı yapmayı da ihmal etmiyor.
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