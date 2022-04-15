Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu

Başak Dizer, sabah saatlerinde özel bir hastanede doğum yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama geldi. O detay ise dikkat çekti...

Çiftin, Kurt Tatlıtuğ adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

ALTIN SARISI SAÇLARI VAR

2.Sayfa'nın edindiği bilgiye göre; Kurt Efe babasının kopyası ve altın sarısı saçları var.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tatlıtuğ, "Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…" ifadelerini kullandı.