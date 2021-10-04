Yağmur Sarnıç'a 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hapis şoku

Savcılık, Yağmur Sarnıç’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Yağmur Sarnıç’ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in ise 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Savcılık, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.

Kaynak: Sabah