Will Smith'ten Chris Rock'a "tokat" özrü: Haddimi aştım

94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü aktör Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı.

İki dalda Oscar'a aday olan Smith, Rock'ın kendisi hakkında yaptığı şakalara gülüyordu. Ancak Rock, Smith'in karısının hastalığına bağlı dökülen saçlarını da şaka konusu yaptı.

Will Smith duruma sinirlendi, hızla sahneye çıktı ve Rock'a tokat attı.

Smith ödülünü gözyaşları ile aldı

Smith tokatın ardından yerine geri oturdu, sunucuya "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

Her iki oyuncunun da argo sözler sarf etmesi nedeniyle yayıncı kuruluş o anların sesini ekrana vermedi.

Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı. Gözyaşlarını tutamayan Smith, diğer adaylardan ve konuklardan özür diledi.

"Sevgi size çılgınca şeyler yaptırabilir. Akademiye teşekkür ederim. Umarım beni yeniden çağırırlar."

Konuklar, Smith'e alkışlarıyla destek oldu.

Will Smith'e Akademi'den kınama

Etkinliği düzenleyen "Akademi"den Will Smith'e kınama geldi. Olaya dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

"Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı"

Will Smith sosyal medya hesabından da özür mesajı paylaştı.

Smith yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim."

Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" diye yazdı.

En iyi film "Coda" seçildi

En iyi film ödülü "Coda"ya gitti. En iyi yönetmen ödülünü The Power of the Dog filmiyle Jane Campion kazandı. 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Dune" da en iyi film kurgusu dahil 6 dalda ödüle layık görüldü.

Oscar ödülleri töreni TRT 2'den canlı yayınlandı.