Volkan Konak'tan hayranlarına üzücü haber!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, sahne aldığı bir mekanda, hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz gece Beykoz’da bulunan bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, "Ben mekanlara çıkmayı bırakmıştım ama kıramadığım dostlarım için sahnede olacağım" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN O ESERİ BEDENİNE UYGUN GİYMEK"

Albümü hakkında bilgi veren şarkıcı, “Sadece benim eserlerim olmayacak, başkalarının da eseri olacak. Önemli olan o eseri bedenine uygun giymek, elbise gibi. Eğer sana yakışıyorsa o elbise, altta kimin yazdığının bir önemi yoktur. Çok saygıdeğer bir şey imza ama o eser artık senin oluyor” şeklinde konuştu.

"ALTI AY BOYUNCA İYİCE DİNLENECEĞİM"

Koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı geçtiğimiz sene sahneye çıkmayan Konak, "30 senede sadece bir kere sahneye çıkmadım ve evde kutladım. Hiçbir zaman cumartesi ve pazarım olmadı ama artık altı ay boyunca iyice dinleneceğim" ifadelerini kullandı.