Volkan Demirel muhabirleri böyle uyardı: 'Acele etmeyin'
40 yaşındaki eski futbolcu Volkan Demirel, 32 yaşındaki eşi Zeypep Sever Demirel ile birlikte önceki gece Nişantaşı Spago'dada sahne alan ünlü şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye gidenler arasındaydı.
Magazin 27.11.2021, 13:55
Uzun zamandır gece gezmelerinde görüntülenmeyen ünlü çift, mekandan çıkarken basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedikten sonra eşiyle yan yana gelerek gazetecilere poz verdi.
Çift daha sonra araçlarına binerek mekandan ayrıldı.
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