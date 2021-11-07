Vietnamlı bakanın Nusret'te çekilen görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı
Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı yeni restoran gün geçmiyorki gündeme gelmesin. Sık sık İngiliz basınında yer alan Nusret'in restoranı bu kez de Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı'nın ödediği hesap ile gündeme geldi.
'Salt Bea' tuz serpme hareketi ile geniş kitlelere ulaşan ve dünyanın çeşitli yerlerine açtığı restoranlarla tanınan Nusret Gökçe, son olarak Londra'da açtığı restoranla İngiliz medyasının gündeminden bir türlü düşmüyor. Fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Nusret bu kez Vietnam Bakanı'nın ödediği hesap ile gündeme geldi.
Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yedi.
Nusret, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yedirdi. O anların Tiktok'ta paylaşılması üzerine ülkede büyük kriz çıktı.
Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu. İnsanların aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepki yağdı.
Sosyal medyadan ateş püsküren kullanıcılar, 'Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu' ve 'Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer' gibi yorumlar yaptı.
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