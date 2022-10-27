Usta sunucu Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Usta sunucunun vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

Ümit Kıvanç, yaptığı açıklamada, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27 Ekim Perşembe günü (bugün), öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise, "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit ağabey hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik." şeklinde konuştu.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi." ifadesini kullandı.

Halit Kıvanç'ın belgeselini yapan Nebil Özgentürk ise, konuşmasında merhum Kıvanç'ın çok adaletli birisi olduğunu vurguladı.

Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Orhan Gencebay, Ali Kırca, Selim Soydan, Fatih Altaylı, Erol Evgin, Demet Akbağ ve çok sayıda ünlü katıldı.

"Çok özel bir hayat yaşadı"

Haber spikeri Ali Kırca, “Üzgünüz. Çok güzel bir hayat yaşadı. Hepimizin hayatına dokundu. Halit Kıvanç, Türkiye’de alfabenin 29 harfine, 29 kuşağa dokunabilen ve 29 kuşağı yakalayabilen biriydi. 97 yaşına kadar, uzun yaşadığı için değil, doğru yaşadığı yaşadığı için böyleydi. Biz onunla çok şey paylaştık. Ben 11 yaşındayken yaşadığım şehir Akşehir’e kitap imzalamaya gelmişti, ilk kitap imzalattığım insandı. O kitap şimdi yok ama o kitapta yazdıkları, yaşattıkları, sonra bize bıraktıkları ve dostluğundan kalan mirasın terekeleri yüreğimde yaşıyor. İyi ki vardı. Doğrularıyla vardı” dedi.

"Ulu çınardı"

Halit Kıvanç’la olan hatıralarından bahseden müzisyen Erol Evgin, “Halit Ağabeyimiz bir ulu çınardı. Sanat, spor dünyasında ve Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı. Çok büyük bir kayıp. Çok anılarımız var. ‘Seni ilk kez ben sundum’ diye hatırlatırdı bana. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum’daydı. ‘Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz’ deyince ‘ben gelir katılırım’ dedi. ‘Halit Ağabey, biz senin için gece’ yapacağız deyince, sustu. ‘Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım’ demişti. Lütfi Kırdar Salonu’nda bütün sanatçıların katılımıyla müthiş bir gece yapmıştık. Ona uzun yılların karşılığı olarak teşekkürlerimizi sunmuştuk. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ise, “Bende yeri çok ayrıdır, Türkiye’nin de çok sevdiği önemli bir yüz ve insandır. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün onu buradan uğurlayacağız” dedi.

Halit Kıvanç'ın cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.