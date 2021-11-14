Usta sanatçı Gönül Dağı dizisine konuk oyuncu olarak geliyor

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 40. bölümünün 2. fragmanı da yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 40. bölümü ise merak uyandırıyor.

İzzet Altınmeşe sürprizi

Dizinin yeni bölümüne Taner ve Dilek’in düğünü için usta sanatçı İzzet Altınmeşe katılıyor.

Fragmana, Veysel'in "Ben yokluktan İzzet Altınmeşe’yi mi görüyorum…" sözleri damga vurdu.