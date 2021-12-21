Usta oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm nedeni belli oldu

Dün hayatını kaybeden usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın koronavirüs sebebiyle öldüğüne dair haberlerle ilgili oğlu Arda Aydın'dan açıklama geldi. Aydın, "Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam" diye konuştu.

Babasının basına yansıdığı nedenle ölmediğini söyleyen Arda Aydın "20 gündür hastanedeydi. Koronavirüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti" dedi.

'KALP YETMEZLİĞİ'NDEN VEFAT ETTİ'

Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları olduğunu ifade eden oğlu Arda Aydın, şöyle konuştu:

"Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi bilmeyenler için. Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Kovid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."

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