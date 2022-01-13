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Usta oyuncu Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan ve beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınan oyuncu Kadir İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Magazin 13.01.2022, 10:12
Usta oyuncu Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Muğla'da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan ve geçtiğimiz ay taburcu olan Kadir İnanır, sağlığına kavuştu. İnanır, önceki gün alışveriş turunda görüntülendi.

ir hayli keyifli olduğu görülen Kadir İnanır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Sağlık durumu iyiye giden usta oyuncu, gazetecilere, "İyiyim, her şey yolunda." açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.

TABURCU OLDU

22 gündür gözetim altına tutulan Kadir İnanır, geçtiğimiz ay taburcu edilmişti. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen oyuncu, sevgilisi Jülide Kural ile birlikte şehirden ayrılıp, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken camını açıp, kısa bir konuşma yapmıştı. Kadir İnanır'ı görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen hayranları, oyuncunun otomobilinden inmemesine tepki göstermişti.

Hastaneye ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, "Dar bir alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Her şey için çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar" demişti.

#Kadir İnanır #ameliyat
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