Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber!
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerine ara verildi.
Magazin 25.12.2021, 16:35 25.12.2021, 16:41
‘Acıların Kadını’ olarak tanınan ve 1989’da eski eşi tarafından öldürülen Bergen’i, hayatını anlatacak filmde Serenay Sarıkaya oynayacaktı.
Çekimler pandemi nedeniyle defalarca ertelenince Serenay geri adım attı ve Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldı. Çekimler tam başlayacaktı ki, Farah Zeynep Abdullah Covid-19'a yakalandı. Güzel oyuncu iyileşir iyileşmez set kuruldu.
SETE ARA VERİLDİ
Ne var ki, sete yine zorunlu ara verildi. Çünkü bu kez de 'Bergen'in eli kanlı eşini oynayan Erdal Beşikçioğlu'nun Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.
Filmin kadrosunda Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.
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