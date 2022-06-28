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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın ani ölümüyle ilgili hayatını kaybettiği hastaneden açıklama geldi.

Magazin 28.06.2022, 11:05 28.06.2022, 11:03
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada; Usta isim Cüneyt Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün çabalara rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan ile evlendi, 1966'da kızları Filiz canlı dünyaya geldi.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı.

Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Malkoçoğlu bir seriye, Arkın da aksiyon filmlerinin bir numaralı aktörüne dönüştü. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı, hayatını hiçe saydı. Onlarca adamı yıktığı dövüş sahneleri izleyicilerin akıllarına kazındı.

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Cüneyt Arkın için taziye mesajları

Büyük aktör Cüneyt Arkın için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında;

"Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından;

"Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam.Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başsağlığı mesajında şunları söyledi:

"Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

#Cüneyt Arkın #türk sineması
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