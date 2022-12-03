Uraz Kaygılaroğlu'ndan espiri yapan Cem Yılmaz'a tepki!
GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödülünü komedyen Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü almak üzere sahneye çıktı. Sahnede konuşma yapan Kaygılaroğlu, Yılmaz'ın güldüğünü fark edince tepki gösterdi.
GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde 'Yılın oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, yaptığı konuşmasında eski eşi Melis İşiten'in geçirdiği trafik kazası hakkında konuşurken komedyen Cem Yılmaz'ın gülmesine tepki gösterdi. "Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" diyen Kaygılaroğlu, Yılmaz'ın güldüğünü fark edince "Ciddi bir şey anlatıyorum" dedi.
"CİDDİ BİR ŞEY ANLATIYORUM"
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz günlerde feci bir kaza geçirmiş ve resmen ölümden dönmüştü. 3 kişinin öldüğü kazada İşiten de yaralanmıştı.
Ödül konuşmasında konuya ilişkin açıklama yapan Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti.
Bunun üzerine Kaygılarıoğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek yakın arkadaşına tepki gösterdi.
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