Ünlüler dünyasının gözde çiftinden kötü haber!
Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinden kötü haber geldi.
Magazin 19.02.2022, 10:27
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının bittiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan bazı fotoğraflarını sildi.
Ayrıldıkları iddia edilen ancak haberlere sessiz kalan ünlü çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarının bazılarının önce yorumlarını ardından da fotoğrafın kendisini sildi.
Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Kerem Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.
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