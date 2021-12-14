Ünlü türkücü sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı
Türkücü Ferhat Güzel eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışmada sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güzel, evden kaçarak yoldan geçen polislere sığındı.
Magazin 14.12.2021, 15:08
Ünlü türkücü Ferhat Güzel bir mekanda tartıştığı sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu canını zor kurtaran Güzel, polise sığındı.Olayda polislerden yardım isteyen ünlü şarkıcının sevgilisi Nur ise, kendisinin darp edildiğini ileri sürdü.
KARAKOLLUK OLDULAR
"Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, Ferhat Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Ortalığı ayağa kaldıran sevgililer karakola götürüldü.
"FERHAT BANA ŞİDDET UYGULADI"
Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darbettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darbetmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.
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