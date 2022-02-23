Ünlü spiker Halit Kıvanç'tan kötü haber!
Bir dönem herkesin gönlünde taht kuran ünlü gazeteci Halit Kıvanç'ın sağlık durumu herkesi üzdü. Kıvanç, hakkındaki üzücü haberi ise Ertem Şener verdi.
Duayen, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'tan kötü haber geldi. Var Odası programının yorumcusu Ertem Şener, ünlü spikerin hasta olduğunu söyleyerek dua istedi.
7'den 77'ye bir dönem herkesin tanıdığı ünlü gazetecilerden Halit Kıvanç'ın sağlık durumu sevenlerini üzdü. Kıvanç'ın son durumu hakkında bilgi veren Ertem Şener, Kıvanç'ın konuşmadığını ve kimseyi tanımadığını duyurdu.
Şener, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı gönderide şu mesajı yayınladı:
Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. “Mümkün değil şu an” dedi ve ekledi; “Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta” Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim.
Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı.
Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam.
Karar
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15