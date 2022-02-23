Ünlü spiker Halit Kıvanç'tan kötü haber!

Duayen, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'tan kötü haber geldi. Var Odası programının yorumcusu Ertem Şener, ünlü spikerin hasta olduğunu söyleyerek dua istedi.

7'den 77'ye bir dönem herkesin tanıdığı ünlü gazetecilerden Halit Kıvanç'ın sağlık durumu sevenlerini üzdü. Kıvanç'ın son durumu hakkında bilgi veren Ertem Şener, Kıvanç'ın konuşmadığını ve kimseyi tanımadığını duyurdu.

Şener, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı gönderide şu mesajı yayınladı:

Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. “Mümkün değil şu an” dedi ve ekledi; “Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta” Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim.

Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı.

Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam.

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