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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'a taciz iddialarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil, Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.

Magazin 28.10.2021, 15:43
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor

Mehmet Ali Erbil, format değiştirerek her hafta yeni bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu. Hakkındaki taciz haberlerinin yankısı geçmeden ekrana gelecek olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla yeni haberi verdi.

Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ünlü şovmenin son günlerde adından taciz iddiaları ile söz ettirirken Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuna getirilmesine tepkiler gecikmedi. Mehmet Ali Erbil, format değiştirerek her hafta yeni bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu. Hakkındaki taciz haberlerinin yankısı geçmeden ekrana gelecek olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla yeni haberi verdi.

Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.

#Mehmet Ali Erbi
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