Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’ye suç duyurusu
Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.
Magazin 14.03.2022, 13:48 14.03.2022, 13:52
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Ünlü şarkıcının "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.
Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medayda bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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