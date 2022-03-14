Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’ye suç duyurusu

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Ünlü şarkıcının "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medayda bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.