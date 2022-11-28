Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu (73), bu sabah İzmir'de hayatını kaybetti.

Bir ay önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu, bir aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi'nde vefat etti. 01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.