Ünlü şarkıcı Öykü Gürman'a Paris'te evlilik teklifi

Öykü Gürman ve sevgilisi Fatih İçmeli dün Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde sevgilisinden evlilik teklifi alan Öykü Gürman, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Gürman, "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! Beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes... Bu ana ortak olan “can” dostlar Onurcuğum & Aslıcığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

'Sevgilimde baba şefkati arıyorum'

Annesi ve babasının 11 yaşında ayrıldıklarını ve baba eksikliği yaşadığını söyleyen Öykü Gürman yıllar önce verdiği bir röportajda erkek arkadaşında yaşadığı eksikleri aradığını anlatmıştı..

“Annem ve babam 11 yaşındayken boşandılar. Baba eksikliğini çok yaşamış biriyim. Dolayısıyla erkek arkadaşımın, sevgilim veya eşimin hayatı paylaştığım kişinin bu anlamda o şefkatine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum."