Ünlü şarkıcı Melike Şahin evli çıktı

Son dönemin dikkat çeken şarkıcılarından Melike Şahin, adının Sedat olduğu öğrenilen erkek arkadaşıyla fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in özel hayatı hakkındaki o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Genç şarkıcı Melike Şahin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı.

'EVLİLER' İDDİASI!

Onedio'da yer alan habere göre; Melike Şahin'in, sosyal medyadan aşk pozlarını paylaştığı Sedat Bey ile evli olduğu iddia edildi.

Melike Şahin'in eşi Sedat Bey'in ne iş yaptığı ve kaç yaşında olduğu bilinmiyor.