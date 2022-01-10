Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül rekor kırdı
16 yıllık aradan sonra yeni albümü Hoş Geldin ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül bir rekora imza attı.
Magazin 10.01.2022, 18:26 10.01.2022, 18:26
Yıllar sonra yeni albümü Hoş geldin ile müzikseverlerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün dönüşü muhteşem oldu.iTunes’da “En Çok Satın Alınan Albümler” listesinde saatler içinde zirveye yerleşirken albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube ‘da Trendler listesine giriş yaptı.
Mahsun Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümü Hoş Geldin ile son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atmış oldu.
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