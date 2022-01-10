Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül rekor kırdı

Yıllar sonra yeni albümü Hoş geldin ile müzikseverlerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün dönüşü muhteşem oldu.iTunes’da “En Çok Satın Alınan Albümler” listesinde saatler içinde zirveye yerleşirken albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube ‘da Trendler listesine giriş yaptı.

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümü Hoş Geldin ile son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atmış oldu.