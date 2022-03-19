Ünlü şarkıcı Linet'in acı günü!

Şarkıcı Linet'in annesi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Linet, "Canım annem hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım yolun ışıkla olsun canım annem" dedi.