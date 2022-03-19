Ünlü şarkıcı Linet'in acı günü!
Ünlü şarkıcı üzücü haberi sosyal medya hesabından verdi. Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti.
Magazin 19.03.2022, 13:28
Şarkıcı Linet'in annesi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Linet, "Canım annem hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım yolun ışıkla olsun canım annem" dedi.
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