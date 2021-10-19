Ünlü şarkıcı Hande Yener'in pırlantaları servet değerinde
Pop sanatçısı Hande Yener, geçtiğimiz hafta Antalya Lara'da Oğuz Temel'e ait Oğuz Pırlanta'nın açılısına katıldı. Yener'in taktığı pırlantaların değeri deyim yerindeyse dudak uçuklattı.
Magazin 19.10.2021, 11:05 19.10.2021, 11:12
Açılış törenine; şarkıcı Hande Yener, Miss Europa 2021 Güzellik Yarışmasında, Avrupa 3'üçüncüsü olan Duygu Çakmak ve sivri dilli şarkıcı Tuba Ekinci katıldı.
EN BÜYÜK SERVETİNİ AÇIKLADI
Şarkıcı Hande Yener, memleketi Antalya'da Oğuz Temel'e ait Oğuz Pırlanta'nın açılışına 1 milyon TL değerinde olan 3 ayrı pırlanta ile katıldı.
Yener, "Pırlantalar starların üzerinde parlar" deyip ekledi: "Benim en büyük servetim sesim ve oğlum."
Snob Magazin
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