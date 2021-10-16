Ünlü şarkıcı evlat edinmek istediğini söyledi
Ünlü şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün köpeğiyle birlikte Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Demirel, köpeğini gezdirdikten sonra kısa bir sohbet ederek, "Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim" dedi.
Magazin 16.10.2021, 12:48
Bir dönem Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Sevda Demirel, anne olmak istediğini söyledi.
Sevda Demirel, karşılaştığı oyuncu Ercan Örs ile ayak sütü kısa bir sohbet etti.
"GEREKİRSE EVLAT EDİNECEĞİM"
Demirel, "Sizin aracılığınızla buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim. Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum. Allah izin verirse, devletimiz izin verirse bu kutsal olan annelik duygusunu yaşamak istiyorum" dedi.
"ERKEĞİN KAHRINI ÇEKEMEM"
Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "Biliyorum çok prosedür var. Ne olur bunu bana çok görmesinler. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemiyorum. Bana verecekleri bir bebeğe hayat boyu annelik yapmak istiyorum" sözleriyle tartışma yarattı.
Snob Magazin
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