Ünlü şarkıcı Derya Uluğ apar topar hastaneye kaldırıldı
Okyanus şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Derya Uluğ’un geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Magazin 22.12.2021, 13:06
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saat kadar yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Derya Uluğ’un durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı belirtildi.
Kadınsal rahatsızlık nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan Uluğ'un şu an sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
APAR TOPAR YOĞUN BAKIMA ALINDI
Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; Ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcının en en son 19 Aralık'ta paylaşım yaptığı görülüyor.
TABURCU EDİLDİ
Uluğ'un durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı. Tedavisinin sona ermesinin ardından, Derya Uluğ taburcu edildi.
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