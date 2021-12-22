Ünlü şarkıcı Derya Uluğ apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saat kadar yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Derya Uluğ’un durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı belirtildi.

Kadınsal rahatsızlık nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan Uluğ'un şu an sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; Ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcının en en son 19 Aralık'ta paylaşım yaptığı görülüyor.