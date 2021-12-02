Ünlü şarkıcı Berkay Şahin’e soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. Berkay Şahin hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık Berkay Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Şahin bu karara da uymayınca bir sonraki celse mahkeme, ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerince celse arasında yakalanıp adliyeye getirilen şarkıcı, hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti yapılan ünlü şarkıcı aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti.

Savunmasında ise suça konu mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay Şahin, "Herkesin okuyabileceği şekilde aleni mesajlar yazmıştı. Mesajlarda bana ve aile bireylerime hakaretler etmişti. Ben de bunun üzerine sinirlenip yazdım" dedi.Mağdurun uzlaşmak için kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren şarkıcı, "Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" diyerek aslında hakkında yeni doğacak bir soruşturmanın fitilini ateşledi. İfadeler zabıtlara da geçti. Berkay Şahin'in ifadesinin ardından mahkeme, şarkıcı hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 'Hakaret' ve 'tehdit' suçundan devam eden davadaki ifadelerin ardından Berkay Şahin'in takipçisi Burak Ş., duruşma tutanağını da kanıt olarak yanına aldı, savcılığın kapısını çaldı. Şahin'in duruşmada "Namussuzlar ve ahlaksızlar" diyerek kendisine hakaret ettiğini belirtti. Savcılık Berkay Şahin hakkında yeni bir soruşturma daha başlattı ve savunmasının alınması için emniyete yazı yazdı.

HABER3