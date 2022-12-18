Ünlü şarkıcı Alişan sosyal medya adresinden isyan etti

Alişan, 2019 senesinin sonunda Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve ülkemize 2020'nin başlarında görülen koronavirüsle ilgili isyan etti.

Salgının yeni varyantlarına ve aşılara da tepki gösteren şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.

Koronavirüs yüzünden 1.5 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, "Nasıl bir hastalık başımıza bela ettiyseniz, doymadınız be, doymadınız. Kaç yüz bin kişiyi kaybettik, doymadınız. Aşı dediniz, yaptınız, sattınız doymadınız. Şimdi çıkardınız başımıza yeni varyantlar yine aşı peşine yine para peşine düştünüz. Kim insanlığa bu hastalıkları tek amaçları para kazanmak için bela ettiyse Allah belalarını versin" dedi.