Ünlü sanatçı Sıla organ bağışı yaptı

Şu sıralar oyuncu İlker Kaleli ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sıla, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

BELGESİNİ GÖSTERDİ

Organ bağışı belgesi ile poz veren Sıla yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki Ece Dağıstan... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu." ifadelerini kullandı.