Ünlü sanatçı Sertab Erener'in Harbiye konseri ertelendi
Şarkıcı Sertab Erener, bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacaktı. Ancak ünlü şarkıcının koronavirüse (Kovid-19) yakalanınca konseri başka bir tarihe ertelendi.
Magazin 27.07.2022, 18:23
Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi paylaşan BKM, sanatçının bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.
BKM'den yapılan açıklamada, bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi beklenen konserin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği duyuruldu.
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