Ünlü sanatçı müziği bırakmak zorunda kalabilir
Amerikalı şarkıcı Halsey kronik hastalığı yüzünden "müziği bırakmak zorunda kalabileceğini" söyledi.
Endometriozisle mücadelesiyle bağlantılı sağlık sorunlarına dair yeni ayrıntılardan bahseden Halsey, "gerçekten durmak zorunda kalabileceğini" söyledi.
27 yaşındaki şarkıcı pazar günü (24 Nisan) Instagram'da sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı:
Son birkaç haftadır birtakım yeni zorluklarla baş etmek için hastaneye gidip duruyorum.
Şarkıcı şöyle yazdı:
Her şeyi, Grammy Ödülleri'ni, Coachella'yı, vb. normal olarak devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
Fakat vücudum buna güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve nihayetinde yavaşlamamı ya da bu sefer gerçekten de durmamı talep ediyor.
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan "Without Me" parçasıyla ünlü şarkıcı "kronik hastalığın karmaşık bir gizem olduğunu" ekledi.
Halsey, "Eğer beni ortalarda görmezseniz ya da görmüyorsanız lütfen bunu kişisel algılamayın" diye yazdı.
Zor şartlar altında elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
Halsey önceki haftalarda Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkmadan üç gün önce ameliyat olduğunu açıkladıktan sonra hayranlarından "nazik olmalarını" istemişti.
Kaynak: Independent Türkçe
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25