Ünlü sanatçı müziği bırakmak zorunda kalabilir

Endometriozisle mücadelesiyle bağlantılı sağlık sorunlarına dair yeni ayrıntılardan bahseden Halsey, "gerçekten durmak zorunda kalabileceğini" söyledi.

27 yaşındaki şarkıcı pazar günü (24 Nisan) Instagram'da sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı:

Son birkaç haftadır birtakım yeni zorluklarla baş etmek için hastaneye gidip duruyorum.

Şarkıcı şöyle yazdı:

Her şeyi, Grammy Ödülleri'ni, Coachella'yı, vb. normal olarak devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Fakat vücudum buna güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve nihayetinde yavaşlamamı ya da bu sefer gerçekten de durmamı talep ediyor.

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan "Without Me" parçasıyla ünlü şarkıcı "kronik hastalığın karmaşık bir gizem olduğunu" ekledi.

Halsey, "Eğer beni ortalarda görmezseniz ya da görmüyorsanız lütfen bunu kişisel algılamayın" diye yazdı.

Zor şartlar altında elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Halsey önceki haftalarda Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkmadan üç gün önce ameliyat olduğunu açıkladıktan sonra hayranlarından "nazik olmalarını" istemişti.

Kaynak: Independent Türkçe