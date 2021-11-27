Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı
Köpeği Hurma'nın ölümüyle sarsılan Zerrin Özer'in hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Zerrin Özer korkuttu! Ünlü şarkıcı akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI
Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Ünlü sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.
Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söylerek hastaneye gittiğini ifade etti.
İLAÇ ZEHİRLENMESİ
Özer'in yakın çevresinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi.
Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Habertürk
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