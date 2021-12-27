Ünlü sanatçı Ezhel'den rekor! 100 milyona ulaştı

Ünlü sanatçı Ezhel'in yine rekor kırdı. Rapçinin AYA isimli parçası Spotify'da Türkiye'den 100 milyon dinlemeyi geçen ilk şarkı oldu.

Rap müzik sanatçısı Ezhel’in Murda ile birlikte 2020’de yayınladığı ‘AYA’ adlı şarkısı, Spotiy’da 100 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı. Ezhel’in Hollanda’da yaşayan Murda ile yayınladığı ‘Made in Turkey’ albümünde yer alan şarkı, Türkiye’den bir sanatçının Spotify’da 100 milyonu geçen ilk şarkı oldu.Bir süredir çalışmalarını Avrupa’da yürüten Ezhel, Spotify’ın bu yıl açıklanan dinlenme rakamlarına göre üst üste dördüncü kez Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı.