Ünlü rapçi kansere yakalandı

Ünlü şarkıcı Fedez, pankreas kanserine yakalandığını duyurdu. Ünlü rapçi, hastane odasında verdiği pozları Instagram'dan paylaşarak, sağlık durumunu açıkladı.

2018 yılında Sicilya'da dünyaevine giren ünlü İtalyan Influencer Chiara Ferragni (34) ile rapçi Fedez (32), ikinci çocuklarını da geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı.

Ferragni ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü rapçiden üzücü haber geldi. Fedez'e nadir görülen pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

Ameliyat masasına yatan Fedez, ardından hastane odasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. İyileşme ve tedavi sürecinin olumlu geçtiğinin sinyallerini veren ünlü isim, takipçilerine son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Fedez, konuyla alakalı, "Pankreasın bir kısmını (tümör dahil) çıkarmak için altı saat süren bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan iki gün sonra iyiyim ve çocuklarıma, eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Biraz zaman alacak..." açıklamasını yaptı.