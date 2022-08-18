Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

Popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir stüdyoya girerken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Yeni bir tane şarkı yaptım, adı 'İlaç.' O yüzden stüdyoya geldim. Güzel, değişik bir şey yaptım. Yani yine Serdar Ortaç, değişik bir şey dediğime bakmayın." diye konuştu.

"Ben karışmam"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 52 yaşındaki şarkıcı, son dönemde gündem olan sanatçıların sahne kostümleri tartışması polemiğinin sorulması üzerine "Ben karışmam ya. Ne olur beni karıştırmayın." diyerek bu konulara girmek istemediğini belirtti.

"Beni Japon'a benzeyen bir oynasın"

Müslüm Gürses, Bergen, Dilber Ay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler hakkında da konuşan Ortaç, "Bir senaryo geldi. Bayıldım, ama ben oynamayacağım." şeklinde konuşarak, kendi hayatının konu olacağı bir film yapılacağını söyledi.

Serdar Ortaç, "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Japon'a benzeyen biri..." cevabıyla güldürdü.