Ünlü oyuncunun yaşam destek ünitesi kapatılacak

Geçirdiği araba kazası sonrası komaya giren Amerikalı aktris Anne Heche'in ailesi, oyuncunun 'hayatta kalmasının beklenmemesinden dolayı' yaşam destek ünitesinin kapatılmasına karar verdi.

Amerikalı aktris, organlarının bağış için uygun olup olmadığı belirlendikten sonra yaşam desteğinden çıkarılacak.

Beyinde onarılamaz hasar

Geçtiğimiz cuma günü şiddetli bir otomobil kazası sonucu alevler içinde kalan araçtan çıkarılan Heche'in aile sözcüsü, "ciddi bir anoksik beyin hasarı" olduğunu açıklamıştı.

Aile, organlarını bağışlamanın şu an komada olan Heche'in “uzun zamandır kendi seçimi” olduğunu söyledi.

53 yaşındaki aktris Psycho, Donnie Brasco ve Cedar Rapids gibi filmleriyle tanınıyordu.

Kaynak: Euronews