Ünlü oyuncunun kızı ortalığı birbirine kattı! "Katliam yapacağım"

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi.

TEHDİTLER SAVURDU

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. Çetindağ şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.