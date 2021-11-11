Ünlü oyuncunun kızı ortalığı birbirine kattı! "Katliam yapacağım"
2017 yılının Ağustos ayında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 77 yaşında böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Beste Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.
Magazin 11.11.2021, 14:01
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi.
TEHDİTLER SAVURDU
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. Çetindağ şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.
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