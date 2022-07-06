Ünlü oyuncunun acı günü!
Başarılı oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya yaşamını yitirdi.
Magazin 06.07.2022, 11:13
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Hulki rolünü canlandıran ünlü oyuncu Nihat Altınkaya, baba acısıyla sarsıldı. Nihat Altınkaya'nın vefat eden babası Yaşar Altınkaya Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlandı
Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.
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