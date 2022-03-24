Ünlü oyuncudan Bergen hakkında yapılan eleştirilere cevap

‘Bergen’ filminin yıldızları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz akşam katıldıkları bir program çıkışı görüntülendi. Beşikçioğlu, Bergen filmine yönelik eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar...

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikâyesini konu alan 'Bergen' adlı film geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi.

‘Bergen’ filminin yıldızları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz akşam katıldıkları ‘Az Önce Konuştuk’ programı çıkışı görüntülendi.

Eleştirilerden kaçan Farah Zeynep Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemedi.

"SOSYAL HAREKETE DÖNÜŞTÜ"

Gazetecilerle sohbet eden Erdal Beşikçioğlu, "Pandemi sonrası salonların bir şekilde doluyor olması çok keyif verici bir durum. Bergen filminin sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk" dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Bergen'in şarkısını Farah Zeynep Abdullah'ın yorumlaması çeşitli eleştirileri beraberinde getirmişti.

Eleştirilere yanıt veren Beşikçioğlu, "Bu bir drama arkadaşlar. Eğer filmde rol alan oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu gözardı edemeyiz" deyip şunları ekledi: "Film sayesinde Bergen'in bilinirliği arttı. Olaya bu yönden bakılmalı."